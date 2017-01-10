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تموين دمياط يضبط 120 طن أرز داخل مخزن بدمياط

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تموين دمياط يضبط 120 طن أرز داخل مخزن بدمياط تموين دمياط يضبط 120 طن أرز داخل مخزن بدمياط

>دمياط عبده عبد الباري

تمكنت مباحث برئاسة المقدم عماد معوض رئيس مباحث التموين بدمياط بالتنسيق مع الرائد أحمد عبد الباقى رئيس مباحث قسم شرطة السرو من ضبط 120 طن أرز داخل مخزن مملوك لسيدة تدعى "ايمان .ا ع".

 

وكانت معلومات قد وردت الى الرائد أحمد عبد الباقى بقيام سيجة بتخزين أطنان من الأرز بغرض الاحتكار ورفع سعره وعلى الفور تم التنسيق مع مباحث التموين بدمياط وعقب تقنين الاجراءات وإسئذان النيابة العام التى امرت بضبط واحضار المتهمة والتحفظ على كميات الأرز داهمت حملة أمنية منذ قليل المخزن المذكور وتم ضبط خفير المخزن والتحفظ على 120 طن أرز وجارى تحرير محضر بالواقعة.

 


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مصر 365

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