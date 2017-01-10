تموين دمياط يضبط 120 طن أرز داخل مخزن بدمياط

دمياط عبده عبد الباري

تمكنت مباحث التموين برئاسة المقدم عماد معوض رئيس مباحث التموين بدمياط بالتنسيق مع الرائد أحمد عبد الباقى رئيس مباحث قسم شرطة السرو من ضبط 120 طن أرز داخل مخزن مملوك لسيدة تدعى "ايمان .ا ع".

وكانت معلومات قد وردت الى الرائد أحمد عبد الباقى بقيام سيجة بتخزين أطنان من الأرز بغرض الاحتكار ورفع سعره وعلى الفور تم التنسيق مع مباحث التموين بدمياط وعقب تقنين الاجراءات وإسئذان النيابة العام التى امرت بضبط واحضار المتهمة والتحفظ على كميات الأرز داهمت حملة أمنية منذ قليل المخزن المذكور وتم ضبط خفير المخزن والتحفظ على 120 طن أرز وجارى تحرير محضر بالواقعة.