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حمدان بن محمد يزور مقر منتدى دبي الصحي

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حمدان بن محمد يزور مقر منتدى دبي الصحي حمدان بن محمد يزور مقر منتدى دبي الصحي

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صباح اليوم مقر منتدى دبي الصحي بفندق غراند حياة في دبي.

وشهد وإلى جانبه معالي حميد بن محمد عبيد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي - المشرفة على تنظيم المنتدى - جانبا من الجلسة الخاصة " بفرسان التحدي " أبطال الإمارات الرياضيين من ذوي الإعاقة.

وتابع سمو ولي عهد دبي والحضور وقائع الجلسة التي تضمنت شرحا حول إنجازات فرسان الإمارات من ذوي الإعاقة في البطولات الدولية والميداليات التقديرية والجوائز التي حصدوها ورفعوا علم الدولة في المحافل العالمية.

وقد أشاد سموه بعد أن صافح المتحدثين على المنصة بقدرة شباب الوطن من شريحة المعاقين على خوض المنافسات الرياضية على مستوى العالم مؤكدا دعمه وقيادتنا الرشيدة ومختلف مؤسساتنا الوطنية لهذه الشريحة من مجتمع دولتنا الحبيبة الذي يزخر بالكفاءات العلمية والرياضية والثقافية وغيرها والذي يتميز بقيم العطاء والتسامح والتكافل الاجتماعي والوطني.

وعقب الجلسة التي حضرها نخبة من الخبراء والأطباء والباحثين من داخل الدولة وخارجها تفقد سموه " حديقة الصحة التكنولوجية " المعرض المصاجب للمنتدى حيث اطلع على آخر الاختراعات العالمية في مجال الأجهزة الطبية وتجهيز المستشفيات والتقنيات العالمية التي تستخدم في الطب والعلاج والعلميات الجراحية وغيرها إن على مستوى الدولة أو على المستويين الإقليمي والدولي .

واستمع سموه من معالي حميد محمد القطامي ومساعديه إلى شرح موجز حول عمل ووظيفة كل جهاز من الأجهزة المعروضة من قبل شركات عالمية ومتخصصة ومستشفيات عامة وخاصة في الدولة تستخدم هذه التقنيات بكفاءة عالية.

واشاد سمو ولي عهد دبي بفكرة تنظيم المنتدى والمعرض واعتبرهما فرصة للأطباء والخبراء والدارسين لتبادل الرأي والاستفادة من البرامج والمواضيع المطروجة للنقاش على منصة المنتدى.

 

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