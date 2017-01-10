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مقتل وإصابة 13 شخصا جراء انهيار سقف المسجد على المصلين في اسطنبول

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مقتل وإصابة 13 شخصا جراء انهيار سقف المسجد على المصلين في اسطنبول مقتل وإصابة 13 شخصا جراء انهيار سقف المسجد على المصلين في اسطنبول

أرشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون اليوم الثلاثاء جراء انهيار سقف مسجد في ضاحية “بكر كوي” بمدينة اسطنبول التركية.

وأوضحت قناة (روسيا اليوم) ، أن الحادث وقع أثناء صلاة الجنازة على أحد المتوفين، حيث انهار سقف المسجد; ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص، وإصابة 10 آخرين بعضهم في حالة خطرة.

وأشارت إلى أن تحذيرات وجهت لعاملي المسجد بأن سقف المسجد قابل للسقوط، وأن التواجد داخل المسجد يعرض المصلين للخطر، إلا أنهم أصروا على إقامة صلاة الجنازة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن تراكم الثلوج ساهم في انهيار السقف.

أ ش أ

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