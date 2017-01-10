فتح بوغاز عزبة البرج بدمياط بعد تحسن حالة الطقس

عيد اليوم الثلاثاء فتح بوغاز مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط أمام حركة سفن الصيد بعد إغلاق استمر منذ يوم السبت الماضي وحتى صباح اليوم، وذلك بعد التحسن التدريجي في حالة الطقس واستقرار حالة البحر المتوسط .

وذكر مجدي خاطر رئيس الوحدة المحلية بعزبة البرج، إن التحسن الملحوظ في حالة الطقس اليوم أدي الي انطلاق عدد كبير من سفن الصيد بالمدينة إلى عرض البحر المتوسط، لافتا إلى قيام الوحدة المحلية خلال غلق البوغاز وبناء علي تعليمات من الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بعملية تكريك عن طريق شفاط البوغاز لتعميق البوغاز، وهو ما كان له أثره الإيجابي علي حركة دخول وخروج مراكب الصيد وعدم تعرضها للمخاطر.

وعلى جانب آخر، استقبلت مدينة سانت كاترين خلال الـ 24 ساعة الماضية 184 سائحا من مختلف الجنسيات، وذلك في زيارة لدير سانت كاترين وجبل موسي وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح والمخيمات البدوية.

صرح بذلك المهندس السيد عبدالصادق رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين، مشيرا إلى انخفاض درجات الحرارة لتصبح الكبرى 4 درجات مئوية والصغري 4 درجات تحت الصفر.