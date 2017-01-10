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مؤسسة عالمية تتوقع عودة الاستثمارات لمصر في 2017

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مؤسسة عالمية تتوقع عودة الاستثمارات لمصر في 2017 مؤسسة عالمية تتوقع عودة الاستثمارات لمصر في 2017

توقعت مؤسسة (فرانكلين تمبلتون) العالمية للاستثمار عودة التدفقات الاستثمارية الاجنبية إلى السوق المصرية في 2017 مدعومة بقرار البنك المركزي المصري الذي اتخذه في نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف.

وذكر باسل خاتون مدير محفظة الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة فرانكلين تمبلتون للاستثمار ان أسواق الشرق الأوسط تبدو نشطة حاليا وجاذبة للغاية وعلى رأسها السوق المصرية.

وأضاف “نتطلع الآن إلى عودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري خاصة أن العملة المحلية باتت مقومة بأقل من قيمتها مما يزيد من جاذبية الاستثمار في ”.

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