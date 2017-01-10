بالصور.. استئصال ورم من الرئة يزن 7 كيلو لرجل 57 سنة بطب عين شمس

كتبت أمل علام

أجرى الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ مساعد جراحة الصدر بطب عين شمس، مساء أمس الإثنين، جراحة نادرة تم خلالها استئصال ورم كبير ونادر بالرئة اليسرى، يزن 7 كيلوجرامات لمريض يبلغ من العمر 57 سنة، ويعتبر الورم نادرا لكبر حجمه فى هذه المنطقة، ويعتبر أكبر ورم تم استئصاله بالوحدة منذ إنشائها.

وقال الدكتور أحمد مصطفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المريض كان يعانى من ضيق شديد بالتنفس منذ 4 سنوات أدى للجوئه إلى مستشفى وحدة جراحات الصدر بمستشفى عين شمس الجامعى، وتم إجراء أشعة مقطعية على الصدر، وتبين خلالها أن الرئة اليسرى يوجد بها ورم كبير فى حول الرئة اليسرى، مما تسبب فى الضغط على القلب والرئتين وضيق بالتنفس، وهبوط بالدورة الدموية، وتم إجراء جراحة نادرة له استغرقت 5 ساعات، لأن الورم كان ملتصقا بجدار الرئة اليسرى وضاغطا على القلب.

وأضاف الدكتور أحمد أنه تم فتح الصدر، ووجد أنه ملتصق بجدار القلب والأوعية الدموية والشريان الأورطى، وتم إجراء الجراحة من فريق طبى متخصص من 6 أطباء، موضحا أن المريض حالته مستقرة، ويرقد بالرعاية المركزة حاليا، وتم إرسال الورم لفحصه باثولوجيا، والتأكد من نوعه لاستكمال العلاج بشكل صحيح.

من جانبه قال الدكتور أحمد الكردانى، رئيس قسم جراحة القلب والصدر بطب عين شمس، إنه توجد بطب عين شمس وحدة متخصصة فى جراحات الصدر المتقدمة، موضحا أن هذه الوحدة الوحيدة المتخصصة بجراحة الصدر فقط، ولا يجرى الجراحون سوى جراحات الصدر فيها، وتجرى الوحدة أكثر من 700 حالة سنويا، و500 منظار.