بالفيديو.. مرعي: انتشار الأمراض بين الأطفال العاملين في أماكن استخراج النفط في سوريا

قال الدكتور محمود مرعي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، إن هناك أطفالا يعملون في حقول النفط التي تقع تحت سيطرة عشائر وأحزاب وقوى سياسية كردية، والدولة السورية ليس لها سيطرة على هذه الحقول، ولا على هذه المصافي اليدوية غير النظامية.

وأضاف مرعي، خلال لقائه في النشرة الإخبارية مع الإعلامية هبة الغمراوي، الثلاثاء، أن هناك عددا كبيرا من الأطفال والرجال يعملون في هذه المصافي غير الرسمية، التي تتبع العشائر والميليشيات الكردية، وفي بير الزور تتبع ميليشيات داعش والتنظيمات الإرهابية، وهذه الأعمال تؤدي لأمراض خطيرة كمرض السرطان، لأن حرق النفط لاستخراج البنزين يلوث الجو، ما يؤدي لانتشار السرطان ومرض الكبد الوبائي في المنطقة.

وأكد مرعي على أهمية دور المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وكذلك الدور السوري لتأمين العمل لهؤلاء الأطفال، وغياب الدولة السورية في تلك المناطق هو ما أدى للفوضى في إنتاج النفط وتسويقه، ما أدى لانتشار الأمراض، وكذلك عدم وجود فرص عمل.