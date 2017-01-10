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غدًا.. محاكمة بديع و13 آخرين بـ أحداث البحر الأعظم

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غدًا.. محاكمة بديع و13 آخرين بـ أحداث البحر الأعظم غدًا.. محاكمة بديع و13 آخرين بـ أحداث البحر الأعظم

أرشيفية

مراسل «ONA»

تنظر غدا، الأربعاء، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و13 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ، بقضية”أحداث البحر الأعظم”.

كانت محكمة الاستئناف، قضت في وقتٍ سابق بقبول طلب رد الدائرة السابقة التى كانت تنظر القضية برئاسة المستشار معتز خفاجى، بعد أن كان دفاع محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة، بداعي وجود خصومة بينه وبين المتهمين بالقضية.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها: التجمهر والإرهاب والشروع فى القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

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