بالصور.. الداخلية تشيع جثماين شهداء العريش.. والضباط: لن ينال الإرهاب من عزيمتنا

كتب محمود عبد الراضى

أعلنت وزارة الداخلية، تشييع جثامين رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تصديهم لهجوم إرهابى استهدف أحد الأكمنة بالعريش، بمختلف المحافظات.

وتم تشييع جثمان الشهيد أمين شرطة محمد كمال السيد عبدالرحمن بقرية الكاويشة بديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتشييع جثمان الشهيد مجند إبراهيم محمد حسن محمد بقرية أبو سلطان بفايد بالإسماعيلية، وتشييع جثمان الشهيد مجند محمد رمضان محمد حسن بمدينة برج البرلس بمحافظة كفرالشيخ، وتشيع جثمان الشهيد مجند عامر جمال عبدالباقى الغنام بقرية الروينة بمحافظة كفرالشيخ، وتشييع جثمان الشهيد مجند بلال عبدالرحمن عبدالحميد الزاهد بعزبة البرج بمحافطة دمياط، وتشييع جثمان الشهيد مجند محمدى ماهر رشاد بقرية كفر الشرفا القبلى بشبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأكد رجال الشرطة عزمهم على الثأر لزملائهم، مؤكدين أن الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمتهم وإصرارهم فى مواجهة خفافيش الظلام.