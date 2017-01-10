موجز أخبار مصر للساعة 6.. الحكومة تنتهى من تنقية بيانات بطاقات التموين

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة ببطاقات التموين وتسليمها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وذلك تمهيدا لتنقيتها بناء عن المعايير التى تضعها اللجنة المسئولة عن تنقية البطاقات.. فيما يلى موجز الساعة السادسة مساءً لأهم الأنباء.

أكد اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أنه تم الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة ببطاقات التموين وتم تسليمها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وذلك تمهيدا لتنقيتها بناء عن المعايير التى تضعها اللجنة المسئولة عن تنقية البطاقات.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً من لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الهولندي برئاسة أنجيلينا آيسنيك، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

هدد الرئيس الفلبينى "رودريجو دوتيرتى" بقتل آلاف من المسئولين ورجال الشرطة زعم أنهم تورطوا فى تجارة المخدرات، وأصدر قائمة تضم أسماء المسئولين، أعدها ضمن حملته ضد المخدرات فى بلاده، وفقًا لصحيفة الأندبندنت البريطانية.

أعلنت وزارة الداخلية، تشييع جثامين رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تصديهم لهجوم إرهابى استهدف أحد الأكمنة بالعريش، بمختلف المحافظات.

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوتين قضائيتين انتهت فيهما إلى إخضاع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والغرف السياحية، لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

أعلنت وزارة الداخلية، تشييع جثامين رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تصديهم لهجوم إرهابى استهدف أحد الأكمنة بالعريش، بمختلف المحافظات.

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة استمرار تفعيل آليات واجراءات المتابعة والرقابة علي الأسواق، بما يضمن توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة ويسهم فى ضبط حركة الاسواق، تلبية لمتطلبات المواطنين، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بحضور وزراء الاسكان، والبيئة، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والنقل، والتموين.

قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة الـ ٧ متهمين فى رشوة شركة مصر للطيران بالقضية رقم 6028 لسنه 2015 جنايات قسم ثانى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها مدير إدارة التصميمات والانشاءات بشركة مصر للطيران .

وقع مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة وهيئة المساعدة العامة بمستشفيات باريس بروتوكولا للتعاون الطبى فى مجال التمريض، الذى يأتى استمراراً لدور القوات المسلحة فى تطوير الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية داخل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة للقوات المسلحة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الطبية العالمية.

قال محمد العشماوي، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، إن الصندوق خصص مبلغ 272 مليون جنيه لصالح مشروعات محافظة أسوان في جميع مراكز المحافظة، متضمنة مركز نصر النوبة، وذلك لتنفيذ مشروعات استكمال قرية الأعقاب واستكمال المشروعات العاجلة المتوقفة.

قال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة الرى، إن المتوفر من الموارد المائية لدى مصر يبلغ 59.3 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن الاستهلاك يبلغ 110 مليارات متر مكعب منهم 30 مليار محاصيل مستورد، مضيفا "أى أن الاستهلاك الفعلى مما هو متاح 79.5 مليار متر مكعب، ولدينا عجز 20 مليار متر مكعب، يتم توفير 6.65 مليار منهم من المياه الجوفية بالوادى والدلتا و13.5 مليار من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى".

قال الرئيس عبد الفتاح السيىس، إن المباحثات مع الرئيس سلفا كير، تطرقت إلى عملية السلام فى جنوب السودان، وأهمية الالتزام باتفاق التسوية السلمية الموقع فى أغسطس 2015 باعتباره الآلية الأساسية لاستعادة السلم والاستقرار والرخاء فى جنوب السودان.

سدد أحد المتعدين على أرض أملاك الدولة بمركز ومدينة طامية بالفيوم مبلغ 6 ملايين جنيه ونصف المليون مع التعهد بسداد 3 ملايين آخرين خلال أسبوع من تاريخ اليوم تحت حساب التسوية النهائية وكذلك التعهد بسداد أية مبالغ ترها اللجنة المختصة لتحديد قيمة الأرض فى المحضر الادارى رقم 5982 لسنة 2016.

أكد خبراء أمنيون أن الهجوم الإرهابى، على كمينى المساعيد والمطافئ فى شمال سيناء، تم الإعداد له فى إطار محاولات إحياء التنظيمات الإرهابية فى سيناء، بعدما تلقت عشرات الضربات الموجعة من قوات الأمن، خلال الفترة الماضية، وفقدت مصادر الدعم الفنى واللوجيستى، التى كانت تتلقاها عبر البحر المتوسط، و أنفاق التهريب مع قطاع غزة.

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبس محمود حسين جمعه (مدير المراسلين بالمقر الرئيسى لقناة الجزيرة القطرية) لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى قضية اتهامه ببث مواد إعلامية ملفقة وأخبار كاذبة بإيعاز من إدارة القناة القطرية، تستهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقية بين كل من اللواء محمد العصار ـ وزير الإنتاج الحربي، واللواء مجدى حجازى ـ محافظ اسوان، والمهندس محسن صلاح ـ رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومحمد العشماوى ـ المدير التنفيذى لصندوق "تحيا مصر"، وبموجب الاتفاقية يقوم صندوق "تحيا مصر" بتخصيص مبلغ 272 مليون جنيه لصالح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية فى جميع مراكز محافظة أسوان متضمنة مركز نصر النوبة.

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية فى تقرير لها اليوم إن لندن صدرت 500 قنبلة عنقودية للمملكة العربية السعودية حينما كانت مارجريت تاتشر تتولى منصب رئيس الوزراء ضمن صفقة أسلحة، بحسب ما أعلنه وزير الدفاع البريطانى مايكل فالون.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة المتمثل فى "البوكليت" وهو عبارة عن دمج كراستى الأسئلة والإجابة معا.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز ملامح النظام الجديد فى عدة نقاط بعد استقرار الوزارة على تطبيقة للتصدى لظاهرة الغش.

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين ممن يجوز حصولهم على الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد بدون مقابل، لافتا إلى أنه سيبدأ العمل بهذا القرار فور نشره بالوقائع المصرية.

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة 116 إرهابيا من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش مصر"، للمحاكمة أمام الجنايات، لاتهامهم بالتورط فى التخطيط لعمليات إرهابية كبرى داخل البلاد، والتخابر مع منظمات أجنبية للإضرار بالأمن القومى المصرى.

ضبطت شرطة الاتصالات، اليوم، الثلاثاء، نظاما متكاملا لتمرير المكالمات الدولية الصادرة من مصر بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية على خطوط التليفون الأرضى بالنزهة الجديدة.

ينشر "اليوم السابع" نموذج الامتحان التجريبى فى مادة الفيزياء والأحياء لطلاب الثانوية العامة وفق نموذج "البوكليت" الذى يضم "الإجابة والأسئلة" فى ورقة واحدة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها تبذل بكافة قطاعاتها وأجهزتها – كلٌ فيما يخصها - جهودًا حثيثة منذ نهاية امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى السابق 2015/2016؛ وذلك للاستعداد بشكل جيد ومبكر لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2016/2017، بما يضمن تلافى وعدم تكرار ما حدث من سلبيات خلال امتحانات الأعوام الماضية.

قال سلفا كير، رئيس جنوب السودان، إن زيارته لبلده مصر تتسق مع العلاقات الطويلة المستمرة، خلال الفترة الماضية، خاصة وأن أغلب القادة فى جنوب السودان تلقوا تعليمهم فى مصر، موضحا أن هناك أكثر من 6 آلاف طالب يدرسون فى المؤسسات العليا التعليمية بمصر.

ينشر "اليوم السابع" نموذج الامتحان التجريبى فى مادة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة على النظام الجديد للامتحانات "البوكليت".

نفى المبعوث العربى إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالى، قيام مصر بتهريب أسلحة إلى ليبيا وخرق حظر تصدير الأسلحة المفروض عليه من جانب مجلس الأمن.