المدفأة في "الديكورات" الـ"مودرن"

تختلف تصاميم المدفأة، فمنها التراثي المصنوع من الطوب، والكلاسيكي المحوط بأعمال الرخام وفق الطراز الأوروبي، والـ"مودرن"... علمًا بأن هذه الأخيرة، هي الأكثر اعتمادًا اليوم، خصوصًا في البيوت العربية. وفي هذا الإطار، يطلع "سيدتي. نت" من مهندسة الديكور بدور بنت حمد بن سعيدان* على أنواع المدفأة الـ"مودرن"، وطريقة دمجها في "ديكورات" البيوت، فضلًا عن الألوان وأنواع المواد المشاركة في تصميمها.

أنواعها

| المدفأة الكهربائية: لا يوضع في داخلها الحطب، بل تستعمل من خلال وصلها بالتيار الكهربائي بهدف توفير المساحة؛ نظرًا لعدم الحاجة إلى إمدادات مكلفة.

| مدفأة الحطب ذات الشكل الجمالي، وهي تلبّي الوظيفة المطلوبة في الوقت نفسه.

| المدفأة الوهمية: يقتصر استعمالها على الناحية الجماليّة، إذ لا تمدّ المنطقة بالدفء.

أين نضع المدفأة؟

| يمكن أن تتوسّط المدفأة الغرفة، في حال كانت الأولى غير مزوّدة بإطار.

| يمكن أن تحجز المدفأة مكانها ضمن الجدار أو أن تشكّل نقطة فاصلة في المساحة المفتوحة، فتمدّ كلّ الأركان بالدفء.

| يمكن أن تثبت المدفأة على الجدار الرئيس في الغرفة، وذلك حتى تشكّل وحدة، تتضمن شاشة التلفاز ومجموعة من الرفوف التي تحمل الكتب وقطع "الاكسسوارات".

| يجب توزيع المفروشات حول المدفأة بطريقة تجعل كلّ الجالسين يحظون بالدفء.

المواد والألوان

| يمكن شراء المدفأة المصنوعة من الـ"ستاينلس ستيل"، على أن نثبتها على جدار بلون سادة، إذا كانت الغرفة تعجّ بالألوان.

| يمكن تلبيس الجدار حول المدفأة بالخشب أو قطع الحجر بطريقة عصرية وبألوان تتماشى مع تلك السائدة في المساحة.

| يمكن اختيار المدفأة المصنوعة من أنواع عدة من الرخام، بهدف الربط بين ألوان الغرفة وتحقيق التناقض، لإبراز الشكل الهندسي حول المدفأة.

* http://www.d-inspiration.com/

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