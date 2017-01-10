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وزير الخارجية السعودى: نريد لبنان مستقلا وخاليا من التدخلات الأجنبية

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وزير الخارجية السعودى: نريد لبنان مستقلا وخاليا من التدخلات الأجنبية وزير الخارجية السعودى: نريد لبنان مستقلا وخاليا من التدخلات الأجنبية

>كتبت آمال رسلان

أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، أن العلاقات بين المملكة ولبنان تاريخية والود بين الشعبين لا يزال قائما ومستمرا، مشددا على أن الطرفين يسعيان  لتحسين الأمور التجارية ولتكثيف التشاور السياسي.

 

وقال الوزير السعودى، عقب لقاء القمة الذى جمع الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس اللبنانى ميشال عون، "نسعى لأن يكون لبنان مستقلا وخاليا من التدخلات الاجنبية، وأن تكون وحدته وأمنه واستقراره أموراً تهم اللبنانيين والعرب بأجمعهم والمملكة العربية بالذات"، مشيرا إلى أن لبنان تجاوز مرحلة صعبة عندما تم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.  

 

من جانبه قال وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، وفقا لبيان للرئاسة اللبنانية، "أعتقد أن الطبيعة تغلب كل ما يطرأ عليها. وفي حالة العلاقات بين لبنان والمملكة، عادت الأمور إلى طبيعتها لأن الطبيعة هي الأقوى وهذه الزيارة هى عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي ونأمل أن تستكمل بتنسيق دائم بين الديبلوماسية اللبنانية والديبلوماسية وفي كل نواحي الحياة المشتركة بين البلدين".

 

وأضاف باسيل " لقد وجهت دعوة الى الوزير السعودى لزيارة لبنان ونأمل زيارة المسؤولين والمواطنين السعوديين اليه، فلبنان كان ولا يزال وسيبقى بلدا مضيافا لكل اهله واصدقائه وعلى رأسهم السعوديين".

 


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