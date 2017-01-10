السيسي لوفد برلمانى هولندى: إرادة المصريين وحدها من تقرر مصيره ومستقبله

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وفداً من لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الهولندي برئاسة أنجيلينا آيسنيك، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بوفد البرلمان الهولندى، وأكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الصعيد البرلماني، مشيراً إلى أن زيارة الوفد تتيح الفرصة للتعرف على حقيقة الأوضاع في مصر والمنطقة، في ضوء التحديات والمخاطر المشتركة التي تؤثر على الشرق الأوسط وأوروبا.

وأكد الرئيس أهمية الفهم الدقيق لجذور تلك التحديات، وتقييم الأوضاع في المنطقة من منظور يراعي تباين الظروف واختلاف طبيعة التحديات الداخلية والإقليمية.

وأضاف أن هذه التحديات لا تقتصر فقط على التحديات الإرهابية، وإنما تشمل كذلك تحدي تحقيق التنمية الشاملة، مشيراً فى هذا الإطار إلى الجهود التى تقوم بها الحكومة لتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة معدل النمو الاقتصادي.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن أعضاء الوفد البرلماني الهولندي أكدوا أن زيارتهم لمصر تمثل فرصة طيبة للتعرف عن قرب على تطورات الأوضاع في مصر وطبيعة التحديات التي تواجهها داخلياً وخارجياً، وذلك في إطار علاقات الصداقة بين الدولتين والرغبة في دفعها نحو آفاق أرحب، خاصة فى ضوء ما حققته مصر على مدار العامين الماضيين من تدعيم للاستقرار وتعزيز لفاعلية مؤسسات الدولة. كما أعربوا عن تقديرهم لدور مصر المحورى كقوة استقرار أساسية في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة الإرهاب الذي أصبح يمثل تهديداً للمجتمع الدولي بأسره.

وفى هذا الصدد ، شدد الرئيس على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب على نحو شامل، مؤكداً أن الشعب المصري مصمم على النصر رغم ما يدفعه من ثمن غالٍ في حربه ضد الإرهاب.

وأوضح الرئيس، أن مصر بينما تخوض هذه التحديات الكبرى، سواء على مستوى مكافحة الإرهاب أو على مستوى تحقيق التنمية الاقتصادية، فإنها تحرص في ذات الوقت على إعلاء قيم المواطنة واحترام الآخر وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل الذي يراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، فضلاً عن ترسيخ قيم الديمقراطية وسيادة القانون.

وأكد الرئيس أن التطورات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إرادة الشعب المصري وحدها هي التي تقرر مصيره ومستقبله.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات وتعظيم الاستفادة من الخبرة الهولندية في عدد من المجالات تشمل تطوير التعليم وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني.

وتطرق اللقاء إلى بحث تطورات الأزمات التي تشهدها المنطقة، والتعرف على الرؤية المصرية تجاهها، حيث شدد الرئيس على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى تسويات سياسية عادلة لأزمات المنطقة، تراعى الحفاظ على وحدة الدول التى تشهد أزمات، وتصون سلامتها الإقليمية ومصالح شعوبها.