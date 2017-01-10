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نائب رئيس جامعة دمياط: 18حالة غش و6 شغب خلال امتحانات الجامعة

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نائب رئيس جامعة دمياط: 18حالة غش و6 شغب خلال امتحانات الجامعة نائب رئيس جامعة دمياط: 18حالة غش و6 شغب خلال امتحانات الجامعة

>دمياط-معتز الشربينى

قال الدكتور طارق أبو المعاطى نائب رئيس جامعة دمياط لشئون الطلاب والتعليم لـ"اليوم السابع" إن إجمالى عدد حالات الغش بكليات الجامعة خلال امتحانات الترم الأول بلغت 18حالة، من بينها 11حالة غش بكلية الآداب، و7حالات بكلية التربية.

وأضاف أنه تم رصد 6حالات شغب من بينها 5حالات بكلية الآداب، وحالة واحدة بكلية التربية النوعية، مشيرا إلى أن الامتحانات تسير بشكل منتظم، وفق الجداول المعلنة.

من ناحية أخرى، كلف أبو المعاطى عمداء الكليات بضرورة تسليم كراسات الإجابة لأعضاء هيئة التدريس المعنيين خلال 3 أيام فور انتهاء الامتحان لبدء التصحيح لإعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول بحد أقصى منتصف فبراير.

 

 


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