والد الشهيد محمد كامل: كان لى السند والقرية تحبه لخلقه الطيب

الشرقية – إيمان مهنى

أدى اللواء أشراف موافى، السكرتير العام المساعد لمحافظ الشرقية، واجب العزاء، فى الشهيد أمين شرطة محمد كامل السيد ابن قرية قاويشة، الذى استشهد فى حادث العريش الإرهابى أمس، الاثنين، وذلك إنابة عن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية.

والتقى اللواء أشرف موافى، وبمرافقة وجيه سعدون رئيس مدينة ديرب نجم، أسرة الشهيد لتعزيتهم، ومؤازرتهم فى مصابهم الأليم.

وقال كامل السيد 63 سنة، والد الشهيد لـ"اليوم السابع": "حسبى الله ونعم الوكيل، إننى احتسبه عند الله شهيدا، لا أعتراض على حكم الله، محمد ترتيبه الثانى بين أولادى الخمسة لكنه كان الأقرب والسند لى، وكان يعمل فى إدارة قوات الأمن بالعريش، كانت القرية كلها تحبه لخلقه الطيب، وصله رحمه"، مشير الى أن آخر إجازة له كانت الأسبوع الماضى، حيث قام بزيارة الأهل والأحباب.

ودخلت نفيسة عقل، والدة الشهيد، بحالة بكاء شديدة ورفضت الحديث من شدة حزنها، فيما أكدت زوجه الشهيد تدعى زينب فتحى، أن لها من الأولاد ثلاثة فى عمر الزهور هم "أيتن 13 سنة ـ السيد 10 سنوات – رهف 4 سنوات".