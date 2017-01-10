بالصور.. نتائج حملة الرقابة الإدارية على القرى الأكثر احتياجا بالبحيرة

البحيرة - جمال ابو الفضل - ناصر جودة

شنت هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيش على عدد من القرى النائية، والأكثر فقرا، للوقوف على مدى تقديم الخدمات المعيشية للمواطنين وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تفقد فريق من ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، ضم العقيد وليد إدريس والمقدم محمد قديحة والرائد أسامة كمال قريتى الجعار بمراكز وادى النطرون وقليشان بمركز ايتاى البارود والنقيدى بكوم حمادة، بالاشتراك مع مديريات التموين والزراعة والتعليم والطب البيطرى والصحة.

وأسفرت الحملة، رصد سوء حالة مرافق مدارس قرية النقيدى وتحطيم معظم زجاج المدارس، وعدم وجود مجمعات استهلاكية، أو منافذ تابعة لوزارة التموين بمعظم القرى المحرومة بمناطق وادى النطرون وكوم حمادة، كما تم ضبط ٣٥ كيلو سكر مدعم بالجمعية الاستهلاكية بقليشان قبل بيعها فى السوق السوداء.

وكذلك تحويل احد الموظفين بالوحدة البيطرية بقرية النقيدى بكوم حمادة للتحقيق لقيامة بصرف التطعيمات باكثر من الاسعار الرسمية، و رصدت الحملة نقص أدوية المضادات الحيوية والكحة للأطفال وعدم وجود غير طبيب واحد بالوحدة الصحية بقليشان وتغيب أطباء الأسنان منذ ٦ أيام بنفس الوحدة.

وكذلك تم رصد إغلاق الوحدة الصحية بقرية النقيدى و تغيب جميع الأطباء والموظفين وعدم وجود أثاث لغرف الكشف وعدم وجود أجهزة بالمعامل، كما تم رصد عدم وجود بقالى تموين بقريتى الجعار والبيضا وكذا عدم وجود طبيب بالوحدة الصحية بالجعار وإغلاق مركز الشباب بقرية الجعار.