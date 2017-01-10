أخبار عاجلة

فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الداخلية تشيع جثماين شهداء العريش.. والضباط: لن ينال الإرهاب من عزيمتنا

Google+ Print
الداخلية تشيع جثماين شهداء العريش.. والضباط: لن ينال الإرهاب من عزيمتنا الداخلية تشيع جثماين شهداء العريش.. والضباط: لن ينال الإرهاب من عزيمتنا

>كتب محمود عبد الراضى

أعلنت وزارة الداخلية، تشييع جثامين رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تصديهم لهجوم إرهابى استهدف أحد الأكمنة بالعريش، بمختلف المحافظات.

 

وتم تشييع جثمان الشهيد أمين شرطة محمد كمال السيد عبدالرحمن بقرية الكاويشة بديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتشييع جثمان الشهيد مجند إبراهيم محمد حسن محمد بقرية أبو سلطان بفايد بالإسماعيلية، وتشييع جثمان الشهيد مجند محمد رمضان محمد حسن بمدينة برج البرلس بمحافظة كفرالشيخ، وتشيع جثمان الشهيد مجند عامر جمال عبدالباقى الغنام بقرية الروينة بمحافظة كفرالشيخ، وتشييع جثمان الشهيد مجند بلال عبدالرحمن عبدالحميد الزاهد بعزبة البرج بمحافطة دمياط، وتشييع جثمان الشهيد مجند محمدى ماهر رشاد بقرية كفر الشرفا القبلى بشبين القناطر بمحافظة القليوبية.

 

وأكد رجال الشرطة عزمهم على الثأر لزملائهم، مؤكدين أن الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمتهم وإصرارهم فى مواجهة خفافيش الظلام.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365