مد أجل الحكم في أبراج «نايل سيتي» 14 مارس المقبل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم، فى إعادة محاكمة 22 متهمًا فى أحداث العنف التى وقعت فى أبراج نايل سيتى لجلسة ١٤مارس المقبل.

ويصدر القرار المستشار مجدى حسين عبد الخالق، وبعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافى، ومنتصر أحمد لطفى، وبأمانة سر أحمد فهمى، وأيمن عبد اللطيف.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة أثنين بالسجن المؤبد، و7 متهمين بالسجن 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ22 متهمًا آخرين، وبراءة 22 آخرين، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج “النايل سيتى” وفرض إتاوات على إدارتها.