الداخلية التونسية تعلن تفكيك خلية إرهابية بولاية المنستير

(أ.ش.أ)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، تفكيك خلية إرهابية مكونة من ثمانية عناصر في مدينة المكنين بولاية المنستير.

وأوضحت الوزارة، في بيان، إن التحريات أثبتت أن عناصر الخلية، الذين تتراوح أعمارهم بين 32 و47 عامًا، يتبنون الفكر التكفيري ويعقدون اجتماعات سرية بالمدينة المذكورة، وينشطون ضمن ما يسمى بتنظيم “أنصار الشريعة” الإرهابي المحظور ويتولون جمع الأموال دون ترخيص.

وأوضحت الوزارة، أنه بتفتيش منزل أحدهم تم العثور على كتب دينية تروج للفكر التكفيري و30 صكًا بنكيًا وكمبيالتين بهما مبالغ مالية تفوق 100 ألف دينار، إضافة إلى وثيقة بنكية تثبت قيامه بإيداع مبلغ مالي بأحد البنوك قدره 160 ألف دينار، واعترف أنها كانت متأتية من إقراضه مبالغ مالية متفاوتة لأشخاص مقابل حصوله على فوائد بصورة غير قانونية من المبالغ التي يتولى إقراضها (تتراوح بين 20 و50 بالمائة).

وقالت الوزارة، إنه بمراجعة النيابة العمومية تم السماح بالتحفظ على كامل أفراد الخلية ومباشرة قضيتين بتهمة “الشبهة في تبييض وغسيل أموال ” و”الانضمام عمدا إلى تنظيم إرهابي”، وإنه تمت إحالة المتهمين اليوم إلى القطاع القضائي لمكافحة الإرهاب.