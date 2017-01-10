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قوات أمن عراقية تفض اعتصامًا لمحتجين على تكرار العمليات الإرهابية في بغداد

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قوات أمن عراقية تفض اعتصامًا لمحتجين على تكرار العمليات الإرهابية في بغداد قوات أمن عراقية تفض اعتصامًا لمحتجين على تكرار العمليات الإرهابية في بغداد

أرشيفية

فضت قوات الأمن العراقية بالقوة اعتصامًا لمتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد)، ظهر اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على تكرار عمليات إرهابية يسقط في المدنيون بين قتلى وجرحي، مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات ، وأزالت خيام الاعتصام،  وأعادت حركة السير بالميدان وجسر الجمهورية على نهر دجلة المؤدي للمنطقة الخضراء.

وكان المحتجون وأغلبهم من أنصار التيار الصدري قد نصبوا يوم الأحد الماضي، الخيام في ساحة التحرير مطالبين بإيجاد حلول عاجلة لتدهور الوضع الأمني في بغداد ومدينة الصدر التي شهدت تفجيرات دامية مؤخرًا بسيارات مفخخة وانتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة استهدفت أسواقًا شعبية مزدحمة.

وقامت قوات مكافحة الشغب مدعومة بقوة من الجيش والشرطة بتفريق المعتصمين ورفع الخيام، كما أعادت فتح جسر الجمهورية والسنك بعد فض الإعتصام.

كما تظاهر المئات من العراقيين أمام مبنى “مؤسسة الشهداء” وسط بغداد اليوم، احتجاجًا على عدم تطبيق قانون التعويضات لضحايا العمليات الإرهابية ومن “الحشد الشعبي”، ونظام البعث السابق والذي أقره مجلس النواب العراقي العام الماضي ولم يطبق حتى الآن.

وأشار مصدر أمني إلى أن القوات الأمنية أعادت فتح جسر السنك على نهر دجلة وسط بغداد أمام حركة السير بعد رفع سيارة مشتبه بأنها مفخخة.

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