أخبار عاجلة

فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«المركزي التركي» يخفض الاحتياطى الأجنبى لدعم الليرة

Google+ Print
«المركزي التركي» يخفض الاحتياطى الأجنبى لدعم الليرة «المركزي التركي» يخفض الاحتياطى الأجنبى لدعم الليرة

البنك المركزى التركى

(أ.ش.أ)

اتخذ البنك المركزي التركي، اليوم، تدابير لدعم العملة المحلية “الليرة”، وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي، علي أن تدخل هذه التدابير حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد.

وأعلن المركزي، عن تخفيض الاحتياطي الأجنبي الإلزامي للبنوك العاملة بالسوق، في محاولة لتخفيف الضغط على العملة التركية التي تسجل تراجعات قياسية أمام الدولار الأمريكي منذ العام الماضي، من خلال زيادة السيولة النقدية في السوق المحلية.

وأشار البنك في، بيان له، إلى أنه تم تخفيض الحد الإلزامي للعملات الصعبة بواقع 50 نقطة أساس، وأن هذا التخفيض من شأنه أن يضخ 1.5 مليار دولار في النظام المصرفي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا