«المركزي التركي» يخفض الاحتياطى الأجنبى لدعم الليرة

(أ.ش.أ)

اتخذ البنك المركزي التركي، اليوم، تدابير لدعم العملة المحلية “الليرة”، وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي، علي أن تدخل هذه التدابير حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد.

وأعلن المركزي، عن تخفيض الاحتياطي الأجنبي الإلزامي للبنوك العاملة بالسوق، في محاولة لتخفيف الضغط على العملة التركية التي تسجل تراجعات قياسية أمام الدولار الأمريكي منذ العام الماضي، من خلال زيادة السيولة النقدية في السوق المحلية.

وأشار البنك في، بيان له، إلى أنه تم تخفيض الحد الإلزامي للعملات الصعبة بواقع 50 نقطة أساس، وأن هذا التخفيض من شأنه أن يضخ 1.5 مليار دولار في النظام المصرفي.