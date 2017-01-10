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تشريعية الوفد: تدعو مجلس النواب بالتروى فى نظر «تيران و صنافير»

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تشريعية الوفد: تدعو مجلس النواب بالتروى فى نظر «تيران و صنافير» تشريعية الوفد: تدعو مجلس النواب بالتروى فى نظر «تيران و صنافير»

الوفد

دعت اللجنة التشريعية لحزب الوفد برئاسة المستشار حسين خليل عضو البرلمان السابق، مجلس النواب المصري، التروى في نظر اتفاقية ترسيم الحدود بين والمملكة العربية السعوديه والخاصة بجزيرتى “تيران و صنافير” حتي يتم البت في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا، تجنبًا للوقوع في صراع بين السلطات.

وأكدت اللجنة التشريعية للوفد فى بيان رسمي لها، اليوم، علي مصرية “تيران وصنافير” و تطالب كل مواطن مصري باستدعاء مصريته في الحفاظ علي تراب هذا الوطن، الذى سأل دم أبنائة ولايزال يسيل في الحفاظ عليه.

ويهيب المستشار حسين خليل رئيس اللجنة ،كذلك بعقلاء هذا الوطن بعدم الانجراف وراء سلطة أو مصالح فكلا ذائل والوطن باقي والتاريخ شاهد.

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