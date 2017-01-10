براءة متهمى رشوة «مصر للطيران»

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة جميع المتهمين في قضية رشوة موظفي شركة مصر للطيران.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة تلقى موظفين في شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، رشاوى وعطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتهم.

وجاءت أسماء المتهمين والتهم التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا اليهم كالآتي: المتهم الأول “عماد الدين فوزى قطب “محبوس”، ويعمل “مدير إدارة التصميمات والإنشاءات بشركة مصر للطيران -51 سنة”، والمتهم الثاني “شادى على أحمد” “محبوس”، ويعمل أخصائي سلامة وصحة مهنية بشركة مصر للطيران للسياحة الكرنك والأسواق الحرة -32 سنة”، والمتهم الثالث عمرو عبد النبي محمود التلاوي ويعمل صاحب شركة التلاوي للمقاولات -51 سنة”، والمتهم الرابع طارق صلاح مرسي العربي يعمل مصمم ديكور -55 سنة”، والمتهم الخامس رضي أحمد عبد الحميد ويعمل صاحب شركة سيسكو لأنظمة الأنظار -46 سنة”، المتهم السادس أحمد عادل مصلح ويعمل مصمم ديكور بشركة مصر للطيران والسياحة الكرنك والأسواق الحرة -34 سنة”، المتهم السابع عبد الرحمن محمد ويعمل تاجر ومورد أدوات كهربائية -السن 51 سنة”.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الثاني بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث جهازين لوحيين بمبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل التغاضي عن عدم تنفيذ شركة الأخير التزامهما التعاقدي بتوفير جهاز حاسب آلي محمول لخدمة مشروع الأعمال الاعتيادية للأسواق الحرة، بصالتي السفر والوصول بمطار برج العرب.