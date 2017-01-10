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ضبط حارس عقار داخل طائرة سرق ١٠ آلاف دولار من ثري عربي

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ضبط حارس عقار داخل طائرة سرق ١٠ آلاف دولار من ثري عربي ضبط حارس عقار داخل طائرة سرق ١٠ آلاف دولار من ثري عربي

مطار القاهرة الدولي

 

تمكنت مباحث مطار القاهرة الدولي، برئاسة اللواء عبدالناصر حامد، من ضبط حارس عقار سرق 10 آلاف دولار من ثري عربي الجنسية، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره الي العاصمة القطرية الدوحة، وتم الغاء سفر حارس العقار وإحالته للنيابة.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن سلطات الأمن تلقت بلاغًا من راكب عربي، بتعرضه للسرقة داخل صالة السفر، وتم تشكيل فريق من مباحث المطار برئاسة العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار، والعميد محمد المنسي رئيس مباحث الأموال العامة بالمطار، وتم التعرف علي الراكب 30 عام من خلالك كاميرات المراقبة ، وتبين أنه يعمل حارس عقار من محافظة سوهاج ، وتم إنزاله من علي مقعد الطائرة قبل الإقلاع وبحوزته الأموال المسروقة.

وأمر اللواء فهمي مجاهد مساعد، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، بإلغاء سفر حارس العقار وتحويلة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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