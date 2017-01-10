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«الرى»: 20 مليار متر مكعب عجز المياه واستهلاك الشرب يتصاعد بشكل خطير

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«الرى»: 20 مليار متر مكعب عجز المياه واستهلاك الشرب يتصاعد بشكل خطير «الرى»: 20 مليار متر مكعب عجز المياه واستهلاك الشرب يتصاعد بشكل خطير

وزارة الرى

قال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة الرى، إن المتوفر من الموارد المائية لدى يبلغ 59.3 مليار متر مكعب، لافتًا إلى أن الاستهلاك يبلغ 110 مليارات متر مكعب منهم 30 مليار محاصيل مستورد، مضيفًا “أى أن الاستهلاك الفعلى مما هو متاح 79.5 مليار متر مكعب، ولدينا عجز 20 مليار متر مكعب، يتم توفير 6.65 مليار منهم من المياه الجوفية بالوادى والدلتا و13.5 مليار من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى”.

وأضاف عبد اللطيف، أن الاستهلاك من مياه الشرب يبلغ 10.7 مليار متر مكعب، موضحًا أنه يتصاعد بشكل خطير ومخيف، وأن هناك 5.3 مليار متر يذهبون للصناعة، و63.5 مليار يذهبون للزراعة بما يعادل 80%، مشيرًا إلى أن أى زيادة فى مياه الشرب تأتى على حساب الزراعة، موضحًا أن وزارة الرى لديها خطة لاستخدام 3.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه الصرف الزراعى لمواجهة العجز.

كما أشار رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة الرى، إلى أنه يتم صرف 240 ألف متر مكعب من المياه بشكل يومى فى الصيف، فى حين يتم صرف 110 آلاف فقط فى الشتاء، قائلًا “أى أن العائد الاقتصادى للشتاء 3 أضعاف الصيف”.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن، برئاسة الدكتور على المصيلحى، لمناقشة منظومة توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بحضور ممثلى وزاراتى الرى والزراعة.

 

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