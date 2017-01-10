سقوط 6 من تجار المخدرات بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة وهيروين بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع الادارة العامة لمكافحة المخدرت بمنطقة سيناء وضباط مباحث الاقسام والمراكز من القبض على 6 من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من الهيروين والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وكان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ــ منطقة سيناء الشمالية بقيام المتهم " عبدالله س م "مواليد 1975مقيم الصالحية ــ الشرقية ، له محل إقامة آخر عرب أبوذكرى ــ قويسنا ــ منوفية بالإتجار فى المواد المخدرة مستخدماً السيارة قيادته نقل المنوفية ماركة سوزوكى ، خاصة جوهر الهيروين المخدر.

عقب التنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بالإسماعيلية، قطاع الأمن المركزى، تم القيام بمأمورية مشتركة مع إدارة البحث أسفرت عن ضبط المذكور بالسيارة قيادته حال تواجده بمنطقة جمعية العاشر ــ دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته قالب حجرى من مخدر الهيروين تزن حوالى ( 250 جرام )، ومبلغ مالى قدره ( 150 جنيه )، وهاتف محمول .

كما وردت معلومات لضباط مباحث القنطرة غرب بقيام المتهم" يحيى .م .ع" 1986 عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب، بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة العقاقير المخدرة، عقب تقنين الاجراءات تم إعداد مأمورية أسفرت عن ضبطه وبحوزته 500 قرص مخدر، ومبلغ مالى 360 جنيه هاتف خلوى .

وتمكن ضباط مباحث مركزابوصوير من ضبط المتهمين "احمد. ش. ا" 27 سنة سائق توك توك مقيم عزبة الوراورة – مركز ابوصوير سبق، و "ماهر. ي .ا" 26 سنة سائق مقيم السلام – مركز ابوصوير، و"مصطفى .م .ج" 27 سنة كهربائى مقيم المرج - القاهرة حال استقلالهم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية " توك توك "، بحوزتهم 3 لفافات من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى 100 جرام و2 سرنجة فارغة ومبلغ مالى 255 جنيه و4 تليفونات محمولة .

وتمكن ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية من ضبط " محمد. ر. م" مواليد 1992 عامل – مقيم الحكر - دائرة قسم ثان وبحوزته 50 لفافة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى ( 2 كيلوجرام )، ومبلغ مالي 535 جنيه، وهاتف محمول .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرو بحيازتهم وإحرازهم المضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، الدراجة البخارية والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة ، الهواتف المحمول للإتصال بعملائهم من تجار ومتعاطى تلك المواد، تحررت لهم المحاضر اللازمة واخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.