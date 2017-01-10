«عبد العال»: إقرار قانون الكنائس يعكس حرص الدولة بإعلاء قيم المواطنة

قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون بناء الكنائس الذى أقره المجلس مؤخرًا، انتظره المواطنون الأقباط لما يزيد عن 160 عامًا، الأمر الذى يعكس حرص الدولة المصرية وسعيها الحثيث لتكريس قيم المواطنة وبناء الدولة المدنية الحديثة، وذلك خلال الاجتماع مع وفد البرلمان الهولندى والذى يزور مصر حاليًا.

فيما أعربت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الهولندى، عن عظيم امتنانها للقاء على عبدالعال، واستهلت حديثها بإدانتها الشديدة لحادث تفجير الكنيسة البطرسية، مقدمة خالص التعازى لأسر الضحايا ومتمنية تمام الشفاء للمصابين.