خليجي يتحرش بفتاة في مصعد بناية

قضت محكمة جنايات الشارقة على رجل خليجي الجنسية بالحبس سنتين، بعد ثبوت تحرشه بفتاة في مصعد برج سكني تبعها اليه مستغلاً وجودها وحدها فيه.

ورغم انكاره الواقعة الا ان كاميرات المراقبة الموجودة في البناية اثبتت عكس ذاك، وأظهرت انه تحرش بالفتاة وحاول هتك عرضها الا ان مقاومتها مكنتها من الافلات دون ان ينال مراده، حيث أبلغت والدها الذي ذهب إلى مركز الشرطة وفتح بلاغاً بالواقعة، وتم الاستدلال على المدان من خلال كاميرات المراقبة والفتاة ذاتها التي اشرت عليه بانه هو المتحرش بها.

وقال المدان ان الفتاة ألقت حجراً على سيارته فلحق بها لمحاسبتها على ما اقترفته خاصة وان زجاج سيارته تهشم فيما نفت الفتاة ذلك مؤكدة انها فوجئت بالرجل يلحق بها في المصعد ويحاول اخراجها إلى ممر الطابق الثاني والاختلاء بها لكنها استطاعت الهرب والصعود إلى منزلها.