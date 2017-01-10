عبدالله بن زايد : الإمارات تزخر بالكوادر الوطنية المبدعة وشبابها لا يعرفون المستحيل

شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم انطلاق فعاليات "منتدى القادة التعليمي" الذي يتصدر جدول أعمال الدورة الثالثة من "أسبوع التعليم التقني2017" والتي تستمر حتى 16 من شهر يناير الجاري بمختلف إمارات الدولة.. وذلك تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

حضر المنتدى معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وعدد من كبار المسؤولين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تزخر بالكوادر الوطنية المشرفة والمبدعة والثرية في كافة التخصصات وقطاعات العمل والإنتاج.

وقال سموه إن الدولة تشهد إنجازات كبيرة وتطورات متلاحقة ذات معايير عالمية متقدمة في كافة النواحي وذلك في إطار الجهود المشهودة التي تقوم بها قيادة الدولة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بما يضمن تقدم الدولة لرفاهية المجتمع.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد عن فخر واعتزاز القيادة الرشيدة بشباب الوطن الذين يعملون وفق رؤية إماراتية خالصة وواضحة المعالم قوامها أن أبناء الوطن لا يعرفون المستحيل فهي كلمة لا وجود لها في قاموس دولتنا التي أرسى دعائمها القائد المؤسس الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومعه الرعيل الأول الذي بات قدوتنا في مواجهة الصعاب وتحقيق الطموحات والآمال.

وأكد سموه تقديره البالغ للدور البارز الذي يقوم به مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني في سبيل تحقيق وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وتحويلها إلى واقع فعلي نعيشه مع شباب وفتيات الوطن المخلصين والمبدعين بحق.

ولفت سموه إلى أن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني من الصروح العلمية الرائدة التي تم إنشاؤها عام 2010 بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. لتكون مهمته الرئيسية نشر التعليم التقني والمهني في مختلف إمارات الدولة وهو الأمر الذي تحقق بالفعل.

وأشار سموه إلى أن قيادة الدولة الرشيدة نجحت في تمكين "أبوظبي التقني" من تشيد المجمعات العلمية المتخصصة في مختلف إمارات الدولة وهو إنجاز عالمي كبير ومتميز نجح في صناعة الكفاءات الوطنية المتخصصة في مختلف المجالات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المحلي والعالمي.