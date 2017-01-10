15 يناير.. نظر معارضة ممدوح عباس على حكم حبسه 9 سنوات بقضية شيكات

كتب سليم على

حددت محكمة جنح العجوزة، المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، برئاسة المستشار سليم سليم، وأمانة سر سامى غريب، جلسة 15 يناير، لنظر المعارضة المقدمة من رجل الأعمال ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، على حكم حبسه 9 سنوات فى 3 دعاوى تتهمه بإصدار شيكات بدون رصيد، بعد وقف سير الدعوى للفصل فى طلب رد المحكمة.

كان محامى ممدوح عباس، طلب فى وقت سابق رد المحكمة فى الدعاوى أرقام 2073 و2072 و2071 لسنة 2016، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

وكانت محكمة جنح الدقى، قد قضت فى وقت سابق، بالحبس 9 سنوات لممدوح محمد فتحى عباس، لاتهامه بإصدار 3 شيكات بدون رصيد.