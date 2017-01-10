نيابة نجع حمادى تطلب تحريات المباحث حول حادث العثور على طفلة مذبوحة

قنا - هند المغربى

قررت نيابة مركز نجع حمادى برئاسة المستشار أحمد مصطفى حمدان وإشراف المستشار عاصم عسران انتداب الطبيب الشرعى لبيان أسباب وفاة طفلة عثر على جثتها مذبوحة داخل كيس بلاستيك بالقرب من مجمع مواقف نجع حمادى وتحريات المباحث حول الواقعة.

عثر أهالى مدينة نجع حمادى، اليوم الثلاثاء، على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات "مذبوحة"، ملقاة فى كيس، بجوار منطقة الشادر ومجمع المواقف بنجع حمادى.

وأفاد مصدر مسئول أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالعثور على جثة طفلة مذبوحة، داخل كيس بلاستيك بمنطقة الشوادر، بجوار مجمع مدينة نجع حمادى وانتقلت قوة أمنية، برئاسة المقدم أحمد صابر حماد، نائب مأمور مركز شرطة نجع حمادى، إلى مقر الواقعة، لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما أفاد مصدر مسئول أن تحريات المباحث توصلت إلى هوية الطفلة وتدعى "شروق ربيع محمد على" 5 سنوات، متغيبة منذ مساء أمس الاثنين،

ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتوصل إلى ملابسات الواقعة.