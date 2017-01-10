أخبار عاجلة

فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة نجع حمادى تطلب تحريات المباحث حول حادث العثور على طفلة مذبوحة

Google+ Print
نيابة نجع حمادى تطلب تحريات المباحث حول حادث العثور على طفلة مذبوحة نيابة نجع حمادى تطلب تحريات المباحث حول حادث العثور على طفلة مذبوحة

>قنا - هند المغربى

قررت نيابة مركز نجع حمادى برئاسة المستشار أحمد مصطفى حمدان وإشراف المستشار عاصم عسران انتداب الطبيب الشرعى لبيان أسباب وفاة طفلة عثر على جثتها مذبوحة داخل كيس بلاستيك بالقرب من مجمع مواقف نجع حمادى وتحريات المباحث حول الواقعة.

 

عثر أهالى مدينة نجع حمادى، اليوم الثلاثاء، على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات "مذبوحة"، ملقاة فى كيس، بجوار منطقة الشادر ومجمع المواقف بنجع حمادى.

 

وأفاد مصدر مسئول أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالعثور على جثة طفلة مذبوحة، داخل كيس بلاستيك بمنطقة الشوادر، بجوار مجمع مدينة نجع حمادى وانتقلت قوة أمنية، برئاسة المقدم أحمد صابر حماد، نائب مأمور مركز شرطة نجع حمادى، إلى مقر الواقعة، لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

فيما أفاد مصدر مسئول أن تحريات المباحث توصلت إلى هوية الطفلة وتدعى "شروق ربيع محمد على" 5 سنوات، متغيبة منذ مساء أمس الاثنين، 

ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتوصل إلى ملابسات الواقعة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365