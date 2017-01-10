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تجديد حبس 3 متهمين نقبوا عن الآثار داخل عقار بدار السلام

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تجديد حبس 3 متهمين نقبوا عن الآثار داخل عقار بدار السلام تجديد حبس 3 متهمين نقبوا عن الآثار داخل عقار بدار السلام

جددت نيابة دار السلام، حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار داخل عقار يملكه أحدهم بدار السلام. 

 

كانت البداية بورد معلومات لضباط مباحث دار السلام تتهم كلا من "أبو فايد.إ.م" 39 سنة ميكانيكى، "عبد الله.ح.ع." 28 سنة حاصل على بكالوريوس، و"محمود .أ.م." 20 سنة نجار ، بالتنقيب عن الآثار فى عقار ملك الأول.

 

 والقت مباحث قسم شرطة دار السلام القبض على المتهمين وبحوزتهم أدوات التنقيب عبارة عن (هيلتى كهربائى، أجنة حديدية، ومسمار صلب عتلة حديدية، وفأس، وحبل)  كما عثر على حفره قطرها 2 × 3 متر وعمق 9 أمتار.

 

 وبمواجهتهم اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة فتحرر المحضر اللازم  وأمرت النيابة العامة بحبسهم على ذمته.

 

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مصر 365