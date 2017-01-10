"تحيا مصر": استكمال مشروع قرية الأعقاب كسكن بديل لمتضررى السيول بأسوان

كتب مدحت وهبة

قال محمد العشماوي، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، إن الصندوق خصص مبلغ 272 مليون جنيه لصالح مشروعات محافظة أسوان في جميع مراكز المحافظة، متضمنة مركز نصر النوبة، وذلك لتنفيذ مشروعات استكمال قرية الأعقاب واستكمال المشروعات العاجلة المتوقفة.

وأضاف محمد عشماوى فى تصريحات اليوم، أن الهدف من مشروع استكمال قرية الأعقاب، أن تكون سكن بديل لمتضرري السيول، وانه تم إنشاؤها من خلال جمعية الهلال الأحمر، حيث توقف استكمال الأعمال في 2011 بسبب الظروف السياسية للبلاد، لافتا إلي أن صندوق تحيا مصر سيقوم باستكمال قرية الأعقاب كنموذج للريف المصري المتطور، نظراً لما يعانيه الريف المصري من تفاقم المشكلات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية الأمر الذي تسبب في ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن، على أن تشمل الأعمال إنشاء قاعدة اقتصادية زراعية للسكان.

وأوضح " محمد عشماوى " إنه سيتم استكمال الأعمال في القرية على مرحلتين، المرحلة الأولى وتشمل ترميم 200 منزل تم إنشائهم عام 2011، بالإضافة إلى استكمال الإنشاءات في محطة الصرف الصحي بإجمالي تكلفة 23.3 مليون وقد تم اعتماد التمويل، وينتهي التنفيذ خلال 10 أشهر، والمرحلة الثانية وتشمل إنشاء 200 منزل، بإجمالي تكلفة 50 مليون جنيه، مؤكدًا أنه سيتم إتاحة التمويل بعد انتهاء المرحلة الأولى، لتكتمل القرية بالكامل بعدد 400 منزل كما كان مخطط لها ، وسيتم التنفيذ من خلال شركة المقاولون العرب على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالإشراف على تنفيذ الأعمال.

وأشار محمد عشماوى الى أنه سيتم أيضا استكمال المشروعات العاجلة المتوقفة بمبلغ 249 مليون جنيه، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية بوجه عام ومحافظة أسوان بوجهٍ خاص، ونظراً لما تمثله المحافظة من بعد قومى حيث أنها تعتبر أحد أهم مصادر الدخل السياحى على المستوى القومي، بالإضافة للتعدد الثري على المستوى الثقافي والاجتماعي للسكان، الأمر الذي يجعل استكمال المشروعات العاجلة والمتوقفة بها ضرورة ملحة تعود بالأثر الإيجابي على الدولة بمختلف فئاتها.

وأكد "محمد عشماوى " أن صندوق تحيا مصر يعمل على المساهمة فى التنمية المستدامة للمجتمع، وفقاً للأسس العلمية والتطبيقية بغرض رفع مستوي المعيشة للسكان، حيث تم تخصيص مبلغ 249 مليون جنيه لصالح استكمال كافة المشروعات العاجلة المتوقفة في محافظة أسوان، بإجمالى 80 مشروعًا فى مراكز ومدن محافظة أسوان التالية، هي "أسوان – دراو – إدفو – كوم أميو – نصر النوبة" لافتا الى ان ن المشروعات التي سيقوم صندوق تحيا مصر بتمويل استكمالها تشمل 8 مشروعات في مجال الإسكان، و13 مشروعا مجال الصرف الصحي، و 10 مشروعات في مجال شبكات مياه الشرب، و42 مشروعًا في مجال شبكات الكهرباء، و5 مشروعات في مجال شبكات طرق، ومشروعين في مجال حماية مدنية.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقية بين كلاً من اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، ومحمد العشماوي، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، واللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان ، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ،تتضمن تخصيص مبلغ 272 مليون جنيه لصالح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في جميع مراكز محافظة أسوان متضمنة مركز نصر النوبة.