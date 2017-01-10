المتحدث العسكرى: توقيع بروتوكول تعاون بالمجال الطبى بين القوات المسلحة وفرنسا

كتب: محمد أبو النور

وقع مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة وهيئة المساعدة العامة بمستشفيات باريس بروتوكولا للتعاون الطبى فى مجال التمريض، الذى يأتى استمراراً لدور القوات المسلحة فى تطوير الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية داخل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة للقوات المسلحة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الطبية العالمية.

ونشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث الرسمى للقوات المسلحة المصرية، بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قال فيه إنه فى إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر فى مختلف المجالات بين مصر وفرنسا وألقى اللواء طبيب بهاء زيدان مدير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء كلمة أكد فيها على أهمية البروتوكول، الذى يأتى تتويجاً للعلاقات المصرية الفرنسية المتنامية وجهود القوات المسلحة للارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة داخل المنشآت والمراكز الطبية التابعة لها، مشيراً إلى الدعم الفكرى واللوجيستى الذى تقدمه القيادة العامة للمنظومة الطبية داخل القوات المسلحة لتحقيق الريادة الطبية والخدمية محلياً ودولياً.

وكان السفير الفرنسى، أندريه باران، أكد على سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذى يأتى نتيجة الجهد المتواصل بين الدولتين وهو جزء من الاتفاقيات التى وقعها الرئيسان المصرى والفرنسى فى إطار تدعيم العلاقات بين البلدين ومنها " تطوير برامج منظومة الرعاية الصحية فى مصر".

وفى هذا الصدد استعرض ممثلو هيئة المساعدة العامة بمستشفيات باريس بنود البروتوكول، الذى يتيح للجانبين تدريبا وتأهيلا لكوادر وأطقم التمريض فى مختلف التخصصات وإيفاد بعثات من كلا الجانبين والوقوف على آخر التطورات العالمية لوسائل تطوير الأداء فى المنظومة الصحية وتطبيق معايير وعناصر الجودة الشاملة فى هذا المجال.

حضر مراسم توقيع البروتوكول رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة وعدد من الخبراء الأجانب وأعضاء هيئة التمريض بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة.