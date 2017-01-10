أخبار عاجلة

فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إدارة تعليمية بدمياط تحيل 7 حراس للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون إذن

Google+ Print
إدارة تعليمية بدمياط تحيل 7 حراس للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون إذن إدارة تعليمية بدمياط تحيل 7 حراس للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون إذن

>دمياط - معتز الشربينى

قرر بكر عيد مدير إدارة الزرقا التعليمية بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، إحالة 7 من المكلفين بالحراسة الليلية فى مدارس الزرقا الابتدائية المشتركة "الشهيد ياسر شتية (ثانوى بنين)، الإعدادية بنات، الفكرية، الموصلى، المشتركة بميت الخولى، المستقبل" للتحقيق من خلال الشئون القانونية بإدارة الزرقا التعليمية لعدم تواجدهم فى مكان عملهم وتغيبهم دون إذن.

 

كان حمدى الجلودى مسئول أمن الإدارة التعليمية قد قام بجولة لتفقد الحالة الأمنية بالمدارس مساء أمس وتبين غياب الحراس السبعة عن عملهم، وبالعرض على  مدير عام الإدارة قرر إحالتهم للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا لضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وشدد على ضرورة الانضباط والالتزام بمواعيد العمل وتواجد كل حارس ليلى فى مكان عمله، يأتى ذلك فى الوقت الذى كلف فيه عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة تأمين المنشآت التعليمية كل فى نطاق إدارته.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365