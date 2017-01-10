إدارة تعليمية بدمياط تحيل 7 حراس للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون إذن

دمياط - معتز الشربينى

قرر بكر عيد مدير إدارة الزرقا التعليمية بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، إحالة 7 من المكلفين بالحراسة الليلية فى مدارس الزرقا الابتدائية المشتركة "الشهيد ياسر شتية (ثانوى بنين)، الإعدادية بنات، الفكرية، الموصلى، المشتركة بميت الخولى، المستقبل" للتحقيق من خلال الشئون القانونية بإدارة الزرقا التعليمية لعدم تواجدهم فى مكان عملهم وتغيبهم دون إذن.

كان حمدى الجلودى مسئول أمن الإدارة التعليمية قد قام بجولة لتفقد الحالة الأمنية بالمدارس مساء أمس وتبين غياب الحراس السبعة عن عملهم، وبالعرض على مدير عام الإدارة قرر إحالتهم للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا لضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وشدد على ضرورة الانضباط والالتزام بمواعيد العمل وتواجد كل حارس ليلى فى مكان عمله، يأتى ذلك فى الوقت الذى كلف فيه عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة تأمين المنشآت التعليمية كل فى نطاق إدارته.