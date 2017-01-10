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رئيس البرلمان العربى: لقاء أحمد أبو الغيط للتأكيد على استمرار العمل المشترك

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رئيس البرلمان العربى: لقاء أحمد أبو الغيط للتأكيد على استمرار العمل المشترك رئيس البرلمان العربى: لقاء أحمد أبو الغيط للتأكيد على استمرار العمل المشترك

>كتب إبراهيم سالم

قال الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، إن لقاء الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، نتج عنه العديد من الإيجابيات والتأكيد على متانة وأهمية العلاقات الراسخة بين البرلمان العربى وجامعة الدول العربية، لافتًا إلى أنه يعملون فى إطار منظمة واحدة وهى جامعة الدول العربية، حيث أن هناك تعاون وتنسيق تام فيما بينهم.

 

وأضاف "السلمى" فى تصريحات صحفية، أن التنسيق فيما بين البرلمان والجامعة يأتى فى إطار المعاناة التى يعانيها الوطن العربى، والتحديات الكبيرة التى تتطلب برامج وقرارات تحقق الحد الأدنى من الأمن والاستقرار فى الواقع العربى ودرء الصراعات والنزاعات الأهلية داخل بعض الدول العربية.

 

وأوضح أن البرلمان العربى والجامعة يستهدفان القضايا العربية مثل فلسطين، وغيرها من الدول العربية التى تعانى القتل والتهجير والأوضاع الاقتصادية المتدنية، لافتا إلى أن البرلمان لديه العديد من الاتصالات مع المنظمات العربية والعالمية.

 

وأوضح رئيس البرلمان العربى، إنه البرلمان تلقى خطابا من منظمة الهجرة العالمية، والتأكيد على قبول عضويته كمراقب فى العديد من الدول التى تعانى من الهجرة وهم كثر، بسبب الصراعات الموجود بعدد كبير من الدول العربية.

 


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