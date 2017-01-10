غدا.. رئيس المجلس الرئاسى الليبى يزور القاهرة

طرابلس (أ ش أ)

يتوجه رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج، غدا إلى القاهرة فى زيارة عمل، يلتقى خلالها بكبار المسئولين فى إطار «الجهود المصرية لتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة الليبية»، وذلك حسبما ذكرت عصر اليوم بوابة الوسط الليبية .

وشهدت القاهرة فى هذا االسياق عدة لقاءات بين شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية، كان آخرها لقاء وفد من «مجلس الدولة الليبى » يوم 5 يناير الجارى، إلى جانب لقاء جمع ثلاثين شخصية ليبية بحضور رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمود حجازى، المكلف بمتابعة الملف الليبى وبحضور وزير الخارجية سامح شكرى، والسفير المصرى لدى ليبيا محمد أبوبكر.