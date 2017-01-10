كيف تحمِّمين مولودك في فصل الشتاء؟

لأن النظافة من الإيمان، ولأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، تعتقد بعض الأمهات أنه من الضروري جداً تنظيف أطفالهن يومياً ليصبحوا أكثر نشاطاً وصحة، وهذا الأمر غير صحيح خصوصاً للمواليد الجدد، وحول هذا الموضوع قدم لـ "سيدتي نت" معيد طب الأطفال في جامعة الملك سعود، الدكتور عبدالكريم الرويلي بعض النصائح المهمة وهي:

- لا يلزم استحمام طفلك يومياً كما هو معتقد، بل يكفي من 3 إلى 4 مرات أسبوعياً خاصة في فصل الشتاء.

- يجب أن تكون نوافذ الحمام مغلقة وكذلك الباب حتى لا يتعرض الطفل إلى الهواء.

- أن تكون الغرفة التي تُلبس فيها الأم طفلها ثيابه مدفأة وبابها ونافذتها مغلقين.

- على الأم أن تحرص على استخدام ماء فاتر لاستحمام الطفل.

- يجب أن تتراوح مدة الاستحمام ما بين 5 إلى 10 دقائق لا أكثر.

- تجنب استخدام صابون معطر، أو شامبو برائحة عطرية.

- يفضل عدم فرك بشرة الطفل بالصابون مباشرة، بل من الأفضل أن تضع الأم قليلاً من رغوة الصابون على يديها وتفركه على جسد الطفل، أو تضع الصابون والشامبو على إسفنجة أو ليفة الاستحمام وتفرك جسده.

- يفضل استخدام الصابون في آخر الاستحمام وليس في بدايته.

- عدم تجفيف بشرة الطفل بقوة أو بالدعك الشديد، وإنما بلطف بـ "الطبطبة" بالمنشفة.

- يفضل استخدام مرطب للبشرة بعد الاستحمام حتى لا تجف.

- من المهم تجنب الأم استعمال المناديل التي تحتوي على معقمات كحولية.

- بالنسبة إلى الأطفال الذين يعانون من الأكزيما يفضل تجنب استخدام الصابون، أو التقليل منه قدر الإمكان، لأنه يزيد من جفاف البشرة، وينصح دائماً بإبقاء بشرتهم رطبه وناعمة.

- بالنسبة إلى الأطفال الكبار، الاستحمام بشكل يومي ليس إلزامياً أيضاً إلا الذين يخرجون للعب في الخارج ويتعرضون للتعرق.