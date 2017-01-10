ملحم زين: هيفاء وإليسا ليستا منافستين وكاظم الساهر الأحب إلى قلبي

حلّ الفنان ملحم زين ضيفاً على برنامج "منا وجر" مع الإعلامي بيار رباط على شاشة MTV، في حلقة تحدّث فيه عن أموره الفنية والخاصة، وغنّى ما طلبه محاوروه بسلاسة، إلا أنّه رفع العشرة عندما طُلب منه الغناء بالفرنسية.

وتحدث بداية عن إنتقاد الصحافة له بسبب إختياره أسماء دينية لأولاده وقال "لا أعرف لماذا إنزعج البعض من هذا الموضوع. لا علاقة لأحد في هذا الموضوع. حسين هو إسم والدي وعلي هو إسم والد زوجتي وأنا حرّ في إختيار أسماء أولادي".

عما إذا كانت توجد ميولاً فنية لدى أولاده، أوضح "هذا الأمر لا زال مبكراً للحكم عليه. عندما كنت في عمر الثماني سنوات تبيّن أنني أتمتّع بصوت جميل، أما أولادي فهم صغار ولم تتضح موهبتهم حتى الآن".

عن اللقب الأحب إليه قال" أفضل لقب الريّس" وأضاف "أنا من المؤيدين لفريق ريال مدريد ولقد نجحت بإقناع جوزف عطية وهو أصبح مثلي وأحاول مع يارا م أنها متشددة في حبها لبرشلونة".

عن إرتفاع أسعار بطاقات حفلات رأس السنة، أوضح "لست مسؤولاً عن تحديد أسعار البطاقات. وحفلة الفينيسيا كان الأجمل في الوطن العربي وأعتقد أن سعر البطاقة بلغ 2000 دولار. مثل هذه الحفلات مخصّصة لطبقة معينة من الناس. أنا ونجوى كرم ووائل لدينا جمهور يحبنا وكل منا أمّن الثلث من جمهور الصالة" وتابع "لا فارق بيني وبين نجوى ووائل والحفلة كانت بقاعية بإمتياز".

وعن الفنان الذي سيطر على سوق الحفلات في صيف 2016، ردّ" هذه السنة تميّزت بعدد مهرجاناتها على حساب الحفلات، وأعتقد أن المسيطر كان وائل ورجل من البصرة ( يقصد هو). أنا أحييث 33 حفلأً خلال الصيف ولا أعرف عدد الحفلات التي أحياها الآخرون. أما بالنسبة إلى الفنانات فأعتقد أن نجوى هي التي سيطرت على مهرجانات الصيف".

وعما إذا كان غياب هيفاء وإليسا، تسبب بتراجع المنافسة الفنية في حفلات رأس السنة، قال" هيفاء وإليسا ليستا منافستين لي أو لوائل".

عن تجربة "سوبر ستار" وعدم فوزه باللقب، أوضح" وقتها شعر الناس بأنني مظلوم، لأنه كان هناك تصويتاً وشعروا أنّ أصواتهم لا تصل".

عن صاحب أجمل صوت في لبنان، قال" الأصوات الحلوة كثيرة. هناك وائل كفوري ومعين شريف وغسان صليبا وغيرهم، ولكن الفنان العربي الذي يطربني وأحبه هو كاظم الساهر".

وعما إذا كان اللون اللبناني نعمة أم نقمة لناحية إنتشاره عربياًً، أجاب" اللون الصعيدي قريب جداً من اللون الذي نغنّيه، والصعايدة يحبونه ويتفاعلون مع الدبكة. الأغنية اللبنانية، بفضل الرحابنة وصلت قبلنا بكثير. عندما أشارك في مهرجان "موازين" لا أغني سوى اللون اللبناني والناس يتفاعلون معي، وتبقى الصعوبة في فهم الكلام اللبناني في بلدان المغرب العربي تماما كما نجد نحن صعوبة في فهم لهجتهم".

وعما إذا كان رحيل أعمدة الأغنية اللبنانية صعّب عليه المهمة في نشرها، أكد" طبعاً هناك كثيرون أخذوا على عاتقهم إيصال الأغنية الشعبية اللبنانية، وأنا بينهم وخلافي مع أبو مجد كان سببه أنه يريد ان نكتفي بتقديم الأغنية اللبنانية، وأنا كنت ضد هذا الطرح لأن الخليجي يغني اللبناني وكذلك المصري والعكس صحيح أيضاً".

ورداً على ماريتا الحلاني التي علقت على "تويتر" خلال عرض الحلقة أن نجم مهرجان صيف 2016 كان عاصي الحلاني، علّق ملحم " على راسي عاصي الحلاني وأنا وإياه تشاركنا في إحياء أجمل حفلة في الحبتور ليلة رأس السنة".

عن موقفه من الفنانين الذين يعبرون عن مواقفهم السياسية، أجاب" الفنان لا يمكنه أن يكون صفرا، ولا يعقل أن يكون في مقابلة وألا يجيب على سؤال سياسي يطرح عليه، وأنا أكثر فنان يعبّر عن مواقفه السياسية التي تعكس قناعاتي، وهناك من هاجمني مثلاً لأنني زرت "معراب" مع أنني قد أكون ملهماً لمصالحات كثيرة يمكن أن تحصل في لبنان. نحن كلبنانيين يجب أن نستوعب بعضنا ومن هذا المنطلق أنا زرت "معراب" كما أنني على إستعداد لأن أكرر الزيارة".

كما أشار محلم زين إلى أنه سيشارك في أوبريت الأرز الذي يضم عددا كبيرا من الفنانين اللبنانيين.

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