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الـ Golden Globe 2017 استقطب 20 مليون مشاهد

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الثلاثاء 10-01-2017 15:42

أعلنت الـ"NBC"، وهي الناقل الحصري لحفل توزيع جوائز Golden Globe أن 20 مليون متابع شاهد مساء السبت الحفل في دورته الـ74؛ وعلى ذلك يعتبر ثاني أفضل أداء في غضون عقد.
وفي بيان لها، أوضحت المحطة أن عدد المشاهدين قد زاد هذا العام مليوناً ونصف المليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مستندة إلى أرقام شركة "نيلسن" المتخصصة.
وكان الحفل العام الماضي عانى من منافسة المراحل النهائية من بطولة كرة القدم الأمريكية، وتابعه 18.5 مليون شخص من منازلهم.
يشار إلى أن فيلم "Lala Land" نال حصة الأسد من الجوائز بفوزه بالجوائز الـ7 التي ترشح لها، ليكون الفيلم الأول بتاريخ "Golden Globe " الذي يحصد 7 جوائز.

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سيدتي