بالصور: هكذا احتفلت منى زكي بـ"سبوع" ابنها يونس

شاركت الفنانة منى زكي جمهورها، عبر حسابها الرسمي في موقع انستقرام، أول صورة من تجهيزات حفل "سبوع" مولودها الجديد يونس، الوحيد من بين أطفالها الثلاثة الذي ولد في القاهرة ويحمل الجنسية المصرية فقط، فيما شقيقاه لي لي وسليم يحملان الجنسية الأمريكية "بالولادة"، ومن المنتظر أن ينضم لهم يونس وفقاً لقانون "لم الشمل" في الولايات المتحدة.

الصورة كعادة منى لم تظهر صورة المولود الصغير يونس، ولم تكشف عن أجواء الاحتفالية، ولكنها كشفت فقط عن التجهيزات الخاصة بحفل السبوع التي تمّ تجهيزها بمعرفة شركة متخصصة، قامت بتوفير الحلويات والشوكولاتة وبعض اللوحات التي تحمل اسم "يونس"، بينما وضعت الشركة نفسها صورة أخرى تضم منى وزوجها حلمي مع تهنئة بالمولود الجديد.

وكانت منى وضعت مولودها الثالث، ليلة رأس السنة، في إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، واختارت اسم "يونس" لابنها.