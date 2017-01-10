سائق كيم كارداشيان متورط بحادثة السطو..والنجمة تتوجه إلى دبي هذا الأسبوع

في الوقت الذي تستعد فيه نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان Kim Kardashian للسفر إلى دبي هذا الأسبوع برفقة خبير المكياج ماريو وديديفانوفيك Mario Dedivanovic، أعلنت الشرطة الفرنسية أنّ السائق الخاصّ بالنجمة هو ضمن الـ17 شخصاً الذين تمّ اعتقالهم يوم أمس، على خلفية السطو والسرقة الذي تعرضت له النجمة في باريس.

ويعمل السائق البالغ من العمر 27 عاماً لصالح شركة معروفة، وتستعين به أسرة كارداشيان دائماً أثناء إقامتها في باريس.

ويظهر ذلك أن العصابة التي أقدمت على سرقة النجمة كانت على علم بكلّ تحركات أفراد عائلتها منذ وصولها للمشاركة في أسبوع الموضة.

وكانت الشرطة الفرنسية قد ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص، يبلغ عددهم 17 فرداً، لاستجوابهم بشأن السطو الذي تعرّضت له النجمة في باريس في تشرين الأول/أكتوبر.

وقد تمّ القبض على هذه المجموعة استناداً إلى دلائل مهمّة، منها آثار الحمض النووي التي عُثر عليها في مكان الحادث، كما أنّ بعض الجناة الذين تنكّر بعضهم بزيّ رجال شرطة غادروا المكان سيراً على الأقدام وعلى دراجات.

يشار إلى أن كيم تعرضت للحادث أثناء إقامتها في باريس حيث حضرت أسبوع الموضة في عاصمة الأناقة، وسرق منها حينها مجوهرات بلغت قيمتها نحو تسعة ملايين يورو (9.5 مليون دولار) تحت تهديد السلاح بعد أن قيّدها الخاطفون. ونتيجة للحالة النفسية الصعبة التي مرت بها، أجّلت كيم زيارة دبي التي كانت مفترضة في شهر أكتوبر إلى هذا الأسبوع.

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