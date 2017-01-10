للمرة الثانية: نيللي كريم تعد جمهورها بالابتعاد عن النكد... فهل تصدق؟

القاهرة_عمرو رضا

العام الماضي قدمت النجمة نيللي كريم وعداً قاطعاً لجمهورها بإنهاء ثلاثية النكد والدموع والعودة إلى دراما الكوميديا إلا أنها خذلتهم وقدّمت مسلسلاً قاسياً بعنوان "تحت السيطرة". وبالأمس، جددت نيللي وعدها بأن يكون عام 2017 خالياً من أي مسلسل حزين، وأنه لن يشهد دموعاً، علماً بأنها تعاقدت بالفعل على بطولة مسلسل بعنوان "لأعلى سعر" مع النجم أحمد فهمي والفنان عزت العلايلي للمنافسة بماراثون دراما رمضان 2017.

نيللي كريم قدمت وعدها لجمهورها بتقديم عمل بعيد من الحزن وإثارة الدموع في رمضان المقبل، عبر حسابها الشخصي في موقع فيسبوك بعدما نشرت عدة صور لها بالأبيض والأسود، وعلّقت عليها باللغة الإنجليزية: "أعدكم.. في رمضان 2017 لا دموع، Ramadan 2017 I promise no tears".

وأثار نشر الصورة تعليقات كثيرة من متابعي "نيللي" وتساءل أحدهم "ده وعد وإلا اسم المسلسل؟"، بينما أشاد آخرون بخطوة نيللي لاختيار عمل بعيد من الحزن، أتى في مقدّمتهم الفنانة آيتن عامر التي وضعت تعليقاً بقولها "يا مسهل".

هل تصدق نيللي كريم بوعدها هذه المرة بعدما قدّمت رباعية الأعمال الحزينة "ذات" و"سجن النساء" و"تحت السيطرة" و"سقوط حر"؟ الإجابة نعم، خصوصاً أنّ العمل الجديد سيقدّم شخصيّتها الحقيقية كراقصة باليه كما يتضمّن رقصات عديدة موظفة درامياً وينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية.