بالتفاصيل: محمد عساف يعود إلى "أراب أيدول"

نشر الفنان محمد عساف عبر حسابه الرسمي على "فايسبوك" صورة تجمعه بالفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي والموزع الموسيقي عمر صباغ خلال تواجدهم في استديو الأخير، للتحضير لأغنية جديدة ستكون إحدى أغنيات محمد عساف في ألبومه الجديد المقبل.

محمد عساف علق على الصورة "اليوم في بيروت مع فريق العمل الرائع الشاعر أحمد ماضي و الفنان زياد برجي والموزع عمر صبّاغ، للتحضير لأغنية جديدة للألبوم الثاني

انتظروا الجديد”.

من ناحية أخرى أستغل محمد عساف فرصة تواجده في بيروت وزار أولاد بلاده الذين يشاركون في الموسم الحالي من برنامج "آراب أيدول" وهم نادين الخطيب، يعقوب شاهير وأمير دندن الذين تأهلوا إلى مرحلة التصفيات المباشرة من البرنامج، كما قدم لهم الدعl على "فايسبوك" ناشراً صورة له وهو معهم وعلّق عليها "في بيروت مع أبناء وطني الرائعين نادين الخطيب ويعقوب شاهين و أمير دندن من موسم أراب آيدول الرابع، كل الدعم و أمنيات التوفيق لكم يا رب فلسطين".

يشار إلى أن محمد عساف يستعد لطرح الألبوم الثاني في مسيرته الفنية، بعد تخرجه من برنامج "آراب آيدول" وفوزه بلقب "محبوب العرب".