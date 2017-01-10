أخبار عاجلة

فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالتفاصيل: محمد عساف يعود إلى "أراب أيدول"

Google+ Print

الثلاثاء 10-01-2017 17:32

نشر الفنان محمد عساف عبر حسابه الرسمي على "فايسبوك" صورة تجمعه بالفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي والموزع الموسيقي عمر صباغ خلال تواجدهم في استديو الأخير، للتحضير لأغنية جديدة ستكون إحدى أغنيات محمد عساف في ألبومه الجديد المقبل.
محمد عساف علق على الصورة "اليوم في بيروت مع فريق العمل الرائع الشاعر أحمد ماضي و الفنان زياد برجي والموزع عمر صبّاغ، للتحضير لأغنية جديدة للألبوم الثاني
انتظروا الجديد”.
من ناحية أخرى أستغل محمد عساف فرصة تواجده في بيروت وزار أولاد بلاده الذين يشاركون في الموسم الحالي من برنامج "آراب أيدول" وهم نادين الخطيب، يعقوب شاهير وأمير دندن الذين تأهلوا إلى مرحلة التصفيات المباشرة من البرنامج، كما قدم لهم الدعl على "فايسبوك" ناشراً صورة له وهو معهم وعلّق عليها "في بيروت مع أبناء وطني الرائعين نادين الخطيب ويعقوب شاهين و أمير دندن من موسم أراب آيدول الرابع، كل الدعم و أمنيات التوفيق لكم يا رب فلسطين".
يشار إلى أن محمد عساف يستعد لطرح الألبوم الثاني في مسيرته الفنية، بعد تخرجه من برنامج "آراب آيدول" وفوزه بلقب "محبوب العرب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي