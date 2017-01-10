أخبار عاجلة

فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بعد اعتذارها عن "باب الحارة" سلاف فواخرجي إلى القاهرة لهذا السبب

Google+ Print

الثلاثاء 10-01-2017 17:35

تستعد النجمة السورية سلاف فواخرجي للسفر إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لتصوير دور البطولة في مسلسل "هجرة الصعايدة" والذي يتناول هجرة أهل الصعيد باتجاه الاسكندرية خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.
ويأتي هذا العمل ليشكل العودة إلى الدراما المصرية التي غابت عنها سلاف منذ سنوات رغم تلقيها العديد من العروض .
وكانت سلاف قد اعتذرت عن المشاركة ببطولة الجزء الجديد من مسلسل "باب الحارة" بسبب عدم اقتناعها بنوعية الشخصية التي تم الاتفاق على تفاصيل وطبيعة حضورها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي