بعد اعتذارها عن "باب الحارة" سلاف فواخرجي إلى القاهرة لهذا السبب

تستعد النجمة السورية سلاف فواخرجي للسفر إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لتصوير دور البطولة في مسلسل "هجرة الصعايدة" والذي يتناول هجرة أهل الصعيد باتجاه الاسكندرية خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

ويأتي هذا العمل ليشكل العودة إلى الدراما المصرية التي غابت عنها سلاف منذ سنوات رغم تلقيها العديد من العروض .

وكانت سلاف قد اعتذرت عن المشاركة ببطولة الجزء الجديد من مسلسل "باب الحارة" بسبب عدم اقتناعها بنوعية الشخصية التي تم الاتفاق على تفاصيل وطبيعة حضورها.