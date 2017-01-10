عبادي الجوهر يطرح أغنية "كذاب" ويستعد لمهرجان "سوق واقف"

استقبل جمهور الفنان د. عبادي الجوهر العام الجديدة بهدية أغنية جديدة طرحها "سنقل" مع بداية العام 2017م، وحملت اسم "كذاب"، والتي سجّلت عودة جديدة للتعاون بين الفنان عبادي الجوهر والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الذي سرقته الرياضة خلال السنوات الأخيرة وشغلته عن الشعر وعالم الفن الغنائي، وهو التعاون الذي أسار إليه الفنان عبادي الجوهر في حواره المنشور في العدد الجديد من مجلة "سيدتي"، والموجود حالياً في الأسواق، بينما قام بتلحين الأغنية وتوزيعها موسيقيا المايسترو وليد قايد.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان د. عبادي الجوهر سيشارك للمرة الرابعة في احتفالات ليالي "ربيع سوق واقف" في الدوحة، حيث سيحيي حفلة يوم الخميس بعد القادم (19 يناير الجاري)، ويشاركه الفنان فيصل الراشد. ويقول الفنان عبادي الجوهر إنه يعتز كثيرا بالحفلات التي يحييها أو يشارك فيها في الدوحة، التي كانت أول مدينة قدّم فيها حفلة جماهيرية عام 1976م.

أما أغنية "كذاب" التي سجلت عودة الثنائي عبادي الجوهر والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، فيقول في كلماتها:

إللي تحب للأسف كذاب

والطيبة أصغر أكاذيبه

ما يسعدك إن حضر وإن غاب

ما تنتهي بك ألاعيبه

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في حسنه الطاغي الجذاب

ما يشغلك عن عذاريبه

براءته خادعه تنساب

في الناس يفرض أساليبه

لا تنخدع فيه أو ترتاب

المسألة ما بها ريبه

لا تفتح لرجعته أبواب

مهما تمادى في ترغيبه

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ما كنت لحظة من الأحباب

وأفنت سنينك تجاريبه

لا تحصي لغدره الأسباب

فيك السبب وانت تدري به

أسكنته القلب والأهداب

وأغمضتها عن معاييبه

ويوم الأمل فيه ضاع وخاب

فتّحت عينك على الخيبه

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