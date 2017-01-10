كامليا ورد تتهم أحلام بتهديدها وبحذف فيديوهاتها

بعدما كانت قد أعربت عن فرحتها بأن فيديو أغنية "كان يا ما كان" الذي كان قد حُذف عن موقع "يوتيوب" قد عاد وأصبح متوفراً على الموقع، ما لبثت مشتركة "آراب أيدول" كامليا ورد أن أكدت أنه تم حذفه من جديد محمّلة الفنانة أحلام المسؤولية، كما أشارت إلى أنها تقوم بتهديدها عن طريق أحد الأشخاص.

كاميليا كتبت في إحدى التغريدات عبر حسابها الرسمي على "تويتر": " دليل إنك مركز معي عم تحذفي فيديوهاتي كل ما اعيد نشرها وتهديداتك لي عم توصلني رسائل وإتصال".

ثم عادت وكتبت "تهديدك لي عن طريق شخص بالسناب شات رسالتي لك يا ظالمة ما بخاف غير من اللي خلقني واعملي لي بتقدري عليه متل ما عملتي معي ب arab idol ".

وعلى ما يبدو فإن كاميليا ورد لن تتراجع ولن تستسلم، بل هي سوف تستمر في مواجهة الفنانة أحلام، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، التي أكتسبتها شعبية عريضة، وحشوداً من المؤيدين لها في أزمتها مع أحلام.