بالصور والفيديو: التفاصيل الكاملة لعودة شريهان إلى الفن

كما انفرد "سيدتي نت" بكل تفاصيل إلغاء المؤتمر الصحافي للفنانة شريهان وتحويله إلى حفل خاص مع أصدقائها وعودتها لعالم الفن بعد غياب 14 عاماً عبر عمل مسرحي تليفزيوني، نكشف المزيد من التفاصيل حول العمل المنتظر عرضه خارج منافسات رمضان، وبالتحديد من منتصف سبتمبر 2017، عبر 15 حلقة أسبوعياً، حصرياً على قناة dmc المصرية المقرّر انطلاقها منتصف يناير الجاري.

العمل المنتظر سيكون أقرب إلى عروض مسرحيات الفصل الواحد المعالجة بطريقة تليفزيونية وممزوجة بالعديد من الفقرات الاستعراضية والأغنيات ويغلّفها طابع كوميدي. ولن تزيد مدة الحلقة عن نصف ساعة فقط، مع فقرات إعلانية تزيد عن 45 دقيقة. ويتناوب على كتابة وإخراج الحلقات خمسة من كبار صناع الإبهار في الدراما العربية منهم خالد جلال وتامر حبيب ومريم نعوم، كما سيتم اختيار بطل مختلف لكلّ عرض. ولم يحسم بعد أمر السماح بحضور جماهير "يتم اختيارها بمسابقة وتخضع لاختبارات" أم سيتم تركيب صوت الضحكات على غرار الأعمال المماثلة في هوليوود.

شريهان تأخرت لأكثر من ساعة عن موعد ظهورها بسبب رهبتها الشديدة وخوفها من مواجهة نجوم الفن لأول مرة منذ فترة طويلة، وطلبت من الدكتور جمال العدل أن يكون بجوارها دوماً، وبكت فور استقبالها بتصفيق حادّ وحرصت بذكاء على توجيه التحية إلى الصحافة المصرية والعربية "بكل أجيالها" للرد على شائعة منعها دخول شباب الصحافيين، علماً بأنها لم تخطر أساسا بوجود مؤتمر صحأفي، وفوجئت بالأزمة قبل 24 ساعة من الاحتفالية.

ومن المنتظر أن تعقد قريبا مؤتمراً صحافياً ستحرص على ترتيبه بنفسها لحلّ الأزمة.

وتوجهت شريهان بالشكر إلى كل الفنانين الذين حرصوا على الحضور، قائلة: "كل ما أتمناه في هذه اللحظة أن أشقّ قلبي، لتروا ما فيه". وأضافت أنها تنحني إجلالًا لجميع الأقلام التي صنعتها، والتي كانت سبباً في نجوميتها قائلة: "نحتوني وصنعتوني وعززتوني".

وأكدت شريهان أن السبب الرئيسي في وقوفها الآن أمام الحضور هي هذه الأقلام، مشيرة إلى أنها تقدّر جميع الأجيال بما فيها القديمة والحالية، والتي ينتظرها المستقبل أيضاً، واعترفت بأنها كانت قد بدأت التعوّد على حياتها بعيداً من الفن لولا مبادرة الدكتور جمال العدل وحرصه على تقديم كلّ ما يرضيها فنياً "بحب وصراحة"، ويقينها بأنها ستقدّم عملاً يُرضي جمهورها.

مفاجأة الاحتفالية لم تكن في عودة شريهان فقط، بل في ظهور النجمة داليا البحيري للمرة الأولى برفقة زوجها، كما عاد المنتج الكبير سمير خفاجي إلى الظهور برغم حالته الصحية الصعبة من أجل عيون شريهان التي وجّهت إليه تحيّة خاصّة جداً، واعترفت بأنّه بذل الكثير من أجل صنع نجوميتها، كما حضر وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي في أول ظهور له بعد سلسلة طويلة من المحاكمات بتهم تتعلّق بالفساد وحصل على البراءة منها جميعاً، كما أصرّ محمود الجندي على الحضور باعتباره شريك نجاح شريهان في بداياتها.

شريهان عبرت حاجز الخوف للمرة الأولى .. ولكن لا يزال أمامها المشوار الطويل لإنجاز عمل فني بحجم توقعات جمهورها.



شاهد كلمة شريهان كاملة بأول ظهور لها بعد غياب عن الأضواء 14 عاما كاملة

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