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بعد ضبطه من الرقابة الإدارية.. متعد على أراضى الدولة بطامية فى الفيوم يسدد 6 ملايين جنيه

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بعد ضبطه من الرقابة الإدارية.. متعد على أراضى الدولة بطامية فى الفيوم يسدد 6 ملايين جنيه بعد ضبطه من الرقابة الإدارية.. متعد على أراضى الدولة بطامية فى الفيوم يسدد 6 ملايين جنيه

>كتب حازم عادل

سدد أحد المتعدين على أرض أملاك الدولة بمركز ومدينة طامية بالفيوم مبلغ 6  ملايين جنيه ونصف المليون مع التعهد بسداد 3 ملايين آخرين خلال أسبوع من تاريخ اليوم تحت حساب التسوية النهائية وكذلك التعهد بسداد أية مبالغ ترها اللجنة المختصة لتحديد قيمة الأرض فى المحضر الادارى رقم 5982 لسنة 2016.

 

كانت الرقابة الإدارية بالفيوم قد كشفت عن تورط بعض المسؤلين بالإدارة المحلية بمحافظة الفيوم فى قضايا فساد، حيث أسفرت التحريات عن ضلوع كل من (م. ع. ا) رئيس مركز ومدينة طامية السابق، و(خ. ح) مدير الأملاك بمجلس المدينة، و(م. ح.ع) مدير التنظيم لتسهيلهم الاستيلاء على أرض أملاك دولة بمدينة طامية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات وإصدار تراخيص بناء بالمخالفة لكل من (ع.م.م.ا) و (م.م.ا).

تم ضبط رئيس مجلس المدينة، ومدير الأملاك، وجارى ضبط مدير التنظيم (هارب) لاستكمال التحقيق معهم أمام نيابة طامية الجزئية.


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