خبير لـ"بلومبرج": مصر من الأسواق الجاذبة بالمنطقة و2017 سيشهد تدفق استثمارات

قال باسل خاتون، مدير محفظة الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مؤسسة فرانكلين تمبلتون للاستثمار، إن مصر ستكون من أكثر الأسواق الجاذبة فى المنطقة خلال العام الحالى، مشيراً فى لقاء مع تلفزيون شبكة بلومبرج، إلى أن 2017 سيشهد تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وبسؤاله عن تأثير فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط، أوضح أنه من المبكر تحديد ما إذا كان الخطاب الذى استخدمه الرئيس المنتخب خلال الحملة الانتخابية سيتحول إلى نهج بعد استلامه مقاليد الحكم فى 20 يناير الجارى.

وأضاف أن ارتفاع الأسهم والمؤشرات الأمريكية مدفوع بالتفاؤل أنه سينفذ وعوده الداخلية المتعلقة بالاقتصاد، ومنها تبنى سياسات مالية أكثر سلاسة وخلق المزيد من الوظائف.

لكن فى الوقت نفسه، تبقى الأسواق الناشئة فى حالة خوف حيال سياسة "الحماية" التى يرغب فى تبنيها خارجيا، وهذا الخوف ظهر فى عمليات بيع كبيرة فى عملات بعض الأسواق الناشئة. وأوضح خاتون أنه برغم التوقعات بانتعاش بيئة الاستثمارات بشكل عام فى 2017، إلا أن بعض الأسواق المالية ستشهد عاما متعثرا، معتبرا أن منطقة الشرق الأوسط تبدو جاذبة فى هذا الإطار.

وأضاف خاتون أن هناك آليتين يؤثران على هذه المنطقة من منظور عالمى، إحداهما وجود دولار قوى.

وبسؤاله عما إذا كان السوق المصرى جاذبا عام 2017 لاسيما بعد إزالة أحد أكبر العقبات أمام المستثمر الأجنبى عن طريق التعويم، أكد خاتون أن توقعات فرانكلين تمبلتون للاستثمار متفائلة بشأن القاهرة بسبب المسار الاقتصادى وبسبب الطلب وبسبب أيضا اعتقادنا أن العملة أقل من قيمتها، معتبرا أن التخفيض والذى كان شرطا من شروط صندوق النقد الدولى، لحصول مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار، يعالج عدم توازن حقيقى عانى منه الاقتصاد المصرى.

وأضاف باسل خاتون، أن مصر واجهة جاذبة للغاية للنمو فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد سنوات من تراجع الاستثمارات، وتزايد التعداد السكانى، مؤكدا أنها ستشهد المزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن مصر عانت خلال الخمسة أعوام الماضية بسبب الاضطرابات الاجتماعية، ونقص الدولار ومشكلات العملة، وإذا نظرت إلى التخفيض الذى قامت به مصر عام 2003، ستجد أن 5 سنوات ذهبية من النمو الاقتصادي تبعته، ولا نرى أى سبب يمنع عدم حدوث هذا النمو مرة أخرى.

ومضى خاتون يقول، إن المستثمرين الدوليين سيكونون أكثر حذرا فى اختيار الأسواق الناشئة التى سيستثمرون بها هذا العام، وأنه سيكون عاما للتميز والاختلاف ونتيجة لذلك بعض الاقتصادات القوية ستصبح أكثر قوة والعكس صحيح، وبالنسبة لتعاملات منطقة الشرق الأوسط فهى تتماشى مع التعاملات العالمية.